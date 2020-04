Nina Dobrev, Famke Janssen e Logan Marshall-Green star di Redeeming Love

Nina Dobrev, Famke Janssen e Logan Marshall-Green saranno tra le star del film Redeeming Love, un progetto ispirato all'omonimo romanzo di Francine Rivers.

Alla regia del progetto ci sarà D.J. Caruso, già autore di Eagle Eye e Disturbia, mentre la produzione prevede un arrivo nelle sale nella primavera del 2021.

Il cast sarà composto da Logan Marshall-Green, Abigail Cowen, Nina Dobrev, Famke Janssen, Tom Lewis ed Eric Dane.

Rivers si è occupata dell'adattamento del romanzo Redeeming Love e sullo schermo si assisterà a un racconto ambientato durante la Corsa all'oro che si è svolta in California nel 1850. La storia ha come protagonista Angel (Cowen), che è stata venduta come prostituta da bambina. La giovane è sopravvissuta all'odio e al disprezzo per se stessa fino a quando incontra Michael Hosea (Lewis) e scopre che non c'è ferita che l'amore non possa guarire.

D.J. Caruso ha dichiarato: "Anche se molte persone sono vittime di terribili circostanze che le tormenteranno per sempre, alcuni sono in grado di superare il dolore, la sofferenza e la brutalità di scoprire quanto siano in realtà notevoli. Il percorso di Angel ci ricorda che la guarigione accade attraverso l'amore e l'accettazione, mai tramite il giudizio o la forza".

La produzione di Redeeming Love sarà curata da Cindy Bond, tramite la sua Mission Pictures International, Simon Swart e Wayne Fitzjohn, Michael Scott, David A.R. White e Brittany Yost.