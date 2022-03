Chi sono Nikita Pelizon e Helena Prestes di Pechino Express 2022

Nikita Pelizon e Helena Prestes: sono questi i nomi delle due ragazze che formano la coppia Italia- Brasile di Pechino Express 2022. Helena e Nikita, a quanto pare, sono più pronte che mai ad affrontare le avventure di Pechino Express - La Rotta dei Sultani, da stasera su Sky e in streaming su NOW.

Nikita è nata a Triste, ha 27 anni, lavora come Youtuber, intervistatrice e modella ed è nota con il soprannome di Uragano Nikita. Dopo aver preso parte a svariati programmi televisivi, come Temptation Island ed Ex on the Beach, ha anche recitato in fiction come Un passo dal cielo.

Helena invece ha 31 anni, è nata in Brasile, vive a a Milano e lavora come modella e attrice, oltre ad essere anche un'insegnante di Yoga. Come se non bastasse la giovane donna ha un blog personale dove parla da anni della sua vita quotidiana, rivelando alle fan anche i suoi preziosi segreti di bellezza.

Essendo una ragazza molto atletica e una vera e propria amante dello sport, la Prestes ha coltivato, sin da una tenera età, la sua passione per il basket, anche se dopo qualche anno ha deciso di abbandonarla al fine di potersi dedicare a tempo pieno alla sua carriera nel mondo della moda.