Nikita, Anne Parillaud fu fermata dalla polizia a causa della sua pistola finta

Prima dell'inizio delle riprese di Nikita, Luc Besson decise di organizzare una sessione di addestramento per insegnare ad Anne Parillaud ad usare una vasta gamma di pistole e fucili in modo che fosse completamente a suo agio maneggiando ogni tipo di arma: questa sua dimestichezza le sfuggì di mano e le causò un brutto incidente con la polizia.

Anne Parillaud è protagonista del film Nikita di Luc Besson

Durante l'addestramento la Parillaud iniziò ad esercitarsi anche nel suo tempo libero, caricando e scaricando continuamente una pistola falsa all'interno della sua auto per le strade di Parigi, il che la portò ad essere fermata dalla polizia: gli agenti arrivarono perfino a puntare le loro armi cariche su di lei perché pensavano che la sua pistola fosse reale.

Nikita, un film thriller d'azione scritto e diretto da Besson, vede la Parillaud nei panni di una criminale adolescente condannata all'ergastolo per aver ucciso poliziotti durante una rapina a mano armata in una farmacia. I suoi assistenti governativi fingono la sua morte e la reclutano come assassina professionista. Dopo un intenso allenamento, inizia una carriera come killer di talento, dove lotta per bilanciare il suo lavoro con la sua vita personale e la sua carriera progredisce fino a quando una missione in un'ambasciata va storta.

In Francia Nikita ricevette recensioni miste; gli articoli de Le Nouvel Observateur, Libération, Le Figaro e Le Journal du Dimanch, d'altro canto, furono estremamente positivi: i critici dissero di aver apprezzato lo stile noir della pellicola e di essere rimasti molto sorpresi, vista la complessità del ruolo, dalla performance della Anne Parillaud.