Nightmare: Robert Englund vuole doppiare Freddy Krueger in un film d'animazione

Un bel suggerimento per il futuro di Nightmare arriva dal leggendario Robert Englund, ovvero Freddy Krueger in persona, che ha dichiarato di essere disponibile per un nuovo capitolo della saga, ma soltanto se si trattasse di un film d'animazione, al quale Englund parteciperebbe in veste di doppiatore.

Robert Englund nei panni di Freddy Krueger, signore degli incubi

L'attore diventato celebre e indimenticabile grazie al ruolo del villain che fa fuori le sue vittime nel mondo dei sogni (o meglio, degli incubi) ha ormai 72 anni, e ha infatti sostenuto per primo di essere troppo vecchio per questo genere di film... Certo, i vari capitoli della saga sono sempre movimentati e pieni di azione, ma l'unica volta in cui Freddy Krueger è stato interpretato da un altro attore non è stato un gran successo.

Nel 2010 uscì infatti il reboot di Nightmare con Jackie Earle Haley nei panni del killer e le reazioni sono state piuttosto tiepide. D'altra parte, siamo abituati a vedere Krueger con il volto di Robert Englund da una vita, a partire dal primo originale del 1984. Dopo l'esordio, Englund ha mantenuto la parte per altri sette film, fino al 2003 con Freddy Vs. Jason, passando anche alla televisione con la serie ispirata al film Freddy's Nightmares di fine anni '80.

Nel 2019 c'è però stata una svolta che potrebbe rimettere in moto il franchise. Dopo trentacinque anni, sono infatti tornati agli eredi del regista Wes Craven (scomparso nel 2015) i diritti cinematografici del primo capitolo della saga, che potrebbe quindi essere protagonista di altri progetti. Nel caso di un nuovo film live action, potrebbe essere necessario un nuovo Freddy Krueger, ma se si passasse all'animazione Robert Englund non si tirerebbe indietro, come dichiarato a SYFY WIRE: "Se ne facessero una versione animata molto costosa, una versione animata da graphic novel, mi piacerebbe molto dargli la voce. Sarebbe divertente."