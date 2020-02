Nightmare: Elijah Wood condivide la sua idea per un nuovo film del franchise horror

Nightmare potrebbe tornare nei cinema ed Elijah Wood, in collaborazione con il suo partner nel campo della produzione Daniel Noah, ha espresso l'interesse per realizzare un nuovo film del franchise horror.

L'attore ha ora spiegato che New Line Cinema possiede i diritti per l'utilizzo del personaggio di Freddy Krueger mentre i responsabili dei marchi di proprietà di Wes Craven stanno valutando eventuali proposte per un lungometraggio inedito.

Elijah Wood ha ora sottolineato che sarebbe divertente avere la chance di realizzare un film, tuttavia non ha alcuna intenzione di interpretare Freddy e non ha nemmeno avuto modo di parlare con chi può dare il via libera a un eventuale progetto.

La star ha però spiegato la sua idea per un film inedito: "Bisogna riportare sugli schermi Robert Englund per un altro film. Penso che si possa dare vita a un nuovo franchise e portarlo in nuove direzioni, ma le basi devono essere costruite su di lui per poi far proseguire la storia. Non credo sia interessante continuare a raccontare più volte la stessa storia, e non abbiamo la necessità di proporre un'altra storia delle origini di Freddy Krueger. Non penso si dovrebbe mettere il personaggio ancora una volta al centro della trama".

Elijah ha inoltre aggiunto che il suo film preferito del franchise è Nightmare nuovo incubo, distribuito nelle sale nel 1994: "I fan non l'hanno amato abbastanza rispetto agli altri capitoli. Scream è realmente in debito nei confronti di quel film: era la prima volta che si è reso possibile citare altri film horror in un lungometraggio di genere, e non era mai stato fatto prima".