Nightmare Before Christmas: Vans ha creato una linea di scarpe ispirate al film, ecco le foto!

Nightmare Before Christmas, il film d'animazione del 1993, ha ispirato una nuova collezione di scarpe messe in vendita da Vans, di cui sono state diffuse le foto ufficiali.

I modelli di calzature prodotte da Vans ricreano l'atmosfera e i dettagli utilizzati per dare vita al mondo di Nightmare Before Christmas ideato da Tim Burton, coinvolto anche come produttore del film, e poi diretto dal regista Henry Selick.

Le foto mostrano infatti le stampe con i disegni di tutti i protagonisti e quello del modello ispirato al look di Jack Skeletron, il personaggio al centro della trama.

Nel film, realizzato nel 1993, si racconta la storia del leader della città di Halloween che scopre per caso l'esistenza del Natale, decidendo di festeggiare la nuova festività invece che la terrificante ricorrenza a cui sono abituati i suoi concittadini, causando delle conseguenze inaspettate.

L'amato film animato è da sempre uno dei preferiti del periodo autunnale ed invernale e Vans renderà felici non pochi fan con queste spettacolari creazioni.

Ecco le foto dei modelli che dovrebbero essere in vendita a ottobre a un prezzo di circa 70 dollari: