Nightmare Before Christmas: Billie Eilish esegue la canzone di Sally all'evento del film (VIDEO)

Billie Eilish, tra gli ospiti del concerto evento dedicato a Nightmare Before Christmas, ha eseguito la canzone di Sally (Sally's Song) ed altri brani appartenenti all'acclamata colonna sonora del film del 1993.

Questo fine settimana, presso il Banc of California Stadium di Los Angeles, si è tenuto il concerto live di Nightmare Before Christmas, che ha riunito sul palco alcune personalità internazionali del mondo della musica e non solo. Tra i momenti di spicco della serata segnaliamo quello che ha visto Billie Eilish eseguire dal vivo la canzone di Sally (Sally's Song), ma anche quello in cui la cantante statunitense è stata protagonista di un duetto con Danny Elfman, autore della colonna sonora del film uscito quasi 30 anni fa. I due artisti hanno praticamente assunto i ruoli di Sally e Jack, come testimoniano i loro outfit, perfetti per il weekend di Halloween.

All'inizio di quest'anno, è stato rivelato che la Disney Publishing ha scelto Shea Ernshaw per scrivere un romanzo come sequel dell'amato film del 1993. Il libro, raccontato dal punto di vista di Sally e ambientato poco dopo la fine del film, è descritto come una "storia d'amore ancora da raccontare tra Sally e Jack" e una storia di formazione su Sally, fino al suo titolo reale di Regina delle Zucche del Paese di Halloween. "Quando Nightmare è uscito, ho tenuto una conferenza stampa e praticamente ogni intervista è iniziata con: 'Non è troppo spaventoso per i bambini?'", ha detto Elfman a Variety nei mesi scorsi. Ha quindi aggiunto: "Penso che sia questo il motivo per cui la Disney fosse tipo, 'Cosa facciamo con questa cosa? Siamo una società cinematografica per famiglie'. Quindi, tornare anni dopo e vedere intere famiglie con bambini di 4 anni che cantano What's This (Cos'è) o This is Halloween (Questo è Halloween) mi fa sentire davvero fortunato. È come una seconda vita".

Ricordiamo che Nightmare Before Christmas è attualmente disponibile in streaming su Disney+. Nel cast vocale della versione italiana ricordiamo un incredibile Renato Zero, impegnato sia nei dialoghi che nei brani cantati da Jack, nonché Marjorie Biondo che ha invece prestato la voce a Sally per quanto riguarda la parte cantata.