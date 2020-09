Nightmare, in arrivo le nuove sneakers Nike di Freddy Krueger

Siete pronti a scappare via dai vostri incubi? Con le nuove sneakers di Nightmare lanciate dalla Nike, rigorosamente a tema Freddy Krueger - come potete vedere nelle foto qui sotto, i colori sono proprio quelli dell'iconico serial killer della saga - Halloween si preannuncia davvero cool.

Nike Air Max 95 "Freddy Krueger" Releasing for Halloweenhttps://t.co/GVw0odqmvt pic.twitter.com/DamhF3q1F5 — Heated sneakers (@TYeezyRelease) September 8, 2020

La Nike sta per rilasciare alcune sneakers a tema horror, presumibilmente per il periodo di Halloween e tra queste c'è un modello ispirato a Nightmare - Dal profondo della notte.

Queste sneakers Nike Air Max 95 sono un tributo a Freddy Krueger: infatti, i colori e il design della scarpa, sono basati sull'iconico maglione della leggenda dell'orrore, "con bande rosse e toni di blu e marrone sbiaditi".

Ci sono anche alcuni dettagli argentati e grigi, che rappresentano il guanto di Freddy, insieme ad alcuni schizzi di sangue che rendono il tutto ancora più in linea col personaggio.

L'azienda di scarpe deve ancora annunciare una data di rilascio definitiva per le calzature ispirate a Freddy o per la loro Nike Air Max 270, disponibile nei colori nero e arancione. Tra questi modelli a tema horror, c'è anche l'Air Trainer 3 ispirata alla figura del Conte Dracula.

The Nike Air Max 95 Ultra Approaches Spooky Halloween Vibeshttps://t.co/XJw7LGCSNY pic.twitter.com/S2djqH0kNo — Sneaker news (@jamisonhammers) September 8, 2020

A Dracula-inspired Nike Air Trainer 3 is in the works https://t.co/4vbPESvl9F pic.twitter.com/2wQu4QXrZo — Modern Notoriety (@ModernNotoriety) September 5, 2020

I collezionisti di scarpe hardcore e i fan dell'horror molto probabilmente sanno che questa non è la prima volta che Nike promuove un prodotto ispirato a Nightmare.

In precedenza avevano già realizzato un paio di Nike SB Dunk Lows che assomigliavano molto di più al maglione di Freddy Krueger, ma non sono mai state rilasciate ufficialmente, a causa di problemi relativi ai diritti. Ne sono state realizzate solo 30 paia, il che le rende incredibilmente rare. Quando le scarpe vengono trovate, costano migliaia di dollari, quindi si spera che Nike sia in grado di venire incontro ai nostri portafogli con queste nuove Air Max 95.

Queste prime Nike SB Dunk Lows originali ispirate a Freddy Krueger, apparentemente furono vendute da un negozio di skate in Messico, che aveva accesso anticipato ai nuovi modelli di calzature e le mise "accidentalmente" in vendita. Si dice che alcune delle altre 30 paia siano state rilasciate da un dipendente dell'azienda calzaturiera.

La Nike nel 2007 ha anche introdotto The Dunk High Jason Voorhees, un'altra scarpa molto ricercata dai collezionisti di scarpe e dai fan dell'horror. La nota catena Hype Beast è stata la prima a sfoggiare le nuovissime scarpe Nike Freddy Krueger.

Should Nike Officially drop the Freddy Dunks? pic.twitter.com/RKvsv5JLH3 — Sneaker Con (@SneakerCon) December 31, 2018

Il personaggio di Freddy Krueger di Robert Englund è una delle più grandi icone dell'orrore di tutti i tempi, quindi si può facilmente capire perché Nike stia cercando di offrire ai fan un'altra scarpa basata sulla sua saga. Anche se questa volta ne verranno prodotte molte di più, diventeranno immediatamente oggetti da collezione.

Lo stesso vale per le Nike Air Max 270 color Halloween e le scarpe ispirate a Dracula.