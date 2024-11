Nicole Kidman rivela: "Vorrei lavorare con Martin Scorsese, se mai farà un film con delle donne"

Nicole Kidman ha rivelato che c'è ancora un regista in particolare con cui vorrebbe lavorare nella sua carriera: Martin Scorsese.

La star australiana ha inoltre ulteriori preferenze per quanto riguarda altri filmmaker con cui vorrebbe collaborare, nonostante abbia già avuto numerose esperienze con alcuni dei nomi più apprezzati dalla critica e dal pubblico.

Le dichiarazioni di Nicole Kidman

Parlando con Vanity Fair, Nicole Kidman ha ora dichiarato: "Ho sempre detto che voglio lavorare con Martin Scorsese, se farà un film con le donne. Mi piacerebbe lavorare con Kathryn Bigelow, e adorerei collaborare con Spike Jones. Mi piacerebbe lavorare con Paul Thomas Anderson. Ho sempre voluto lavorare con Michael Haneke. E c'è un intero gruppo di registi nuovi ed emergenti, così tanti, e sono sempre aperta alla scoperta di nuove persone".

Nicole Kidman ha molti registi con cui vorrebbe lavorare

L'attrice australiana ha quindi proseguito spiegando: "E trovo sia davvero emozionante quando pensi: 'Ecco qualcuno che ha così tanta esperienza e ha lavorato duramente, ma ora ha trovato davvero il suo ritmo'. Ho lavorato con Karyn Kusama in occasione di Destroyer e poi ha fatto Yellowjackets e così tante cose grandiose. Era in un momento in cui era frustrata e non riusciva a realizzare le cose che voleva, non aveva le opportunità giuste".

Le polemiche per i ruoli femminili nei film di Scorsese

Il riferimento a Scorsese, come sottolinea anche Variety, sembra non tenere conto di film come Alice non abita più qui, con star Ellen Burstyn, o al recente ruolo da protagonista avuto da Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon.

Il regista, in precedenza, era stato criticato per aver affidato ad Anna Paquin in The Irishman solo una battuta in oltre tre ore di film, ma Scorsese aveva spiegato che il personaggio di Peggy conosce Frank e non ha bisogno di dire nulla, ribadendo la bravura dell'attrice: "Sa tutto, solo con uno sguardo, ed è quella con cui vuole stare Frank, quella che vuole lo ami, ma si rifiuta di parlargli dopo aver scoperto i suoi crimini".