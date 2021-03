Nicole Kidman, il video del massaggio ai piedi divide i fan

Nicole Kidman ha recentemente pubblicato un video su Instagram, in cui massaggia i piedi della sorella, Antonia, che ha diviso in due i suoi fan.

Nicole Kidman è da sempre molto vicina alle sue origini australiane, alla sua famiglia e in particolare a sua sorella minore, Antonia. Ma l'ultimo video pubblicato su Instagram dalla star, sebbene dimostri la profondità del legame che c'è tra lei e la sorella, è riuscito comunque a dividere i fan.

Lunedì Nicole ha condiviso una clip sul suo account che la mostra seduta sul pavimento mentre massaggia i piedi di Antonia. Nella didascalia della foto Nicole ha scritto: "Qualcun altro fa cose del genere per la sorella? Voglio dire, dai ... Ma non preoccupatevi, non lo farò per tutto il giorno!"

Il video ha letteralmente diviso i fan della Kidman: mentre alcuni si sono complimentati con Nicole per il suo dolce gesto, celebrando il loro rapporto, altri hanno avuto qualcosa da ridire: "Se mia sorella facesse una cosa del genere per me probabilmente le farei un occhio nero!"

Altri utenti hanno confessato: "Mai fatto e mai lo farò, non in questa vita!", "Neanche in un milione di anni!", "Devo essere sincera: l'idea di fare una cosa del genere per mia sorella mi fa venire voglia di vomitare, d'altro canto lei massaggia i miei piedi regolarmente!"

Durante la scorsa settimana Nicole e Antonia hanno collaborato per organizzare una festa a tema per la loro madre, Janelle, in onore del suo 81 ° compleanno. La celebrazione si è tenuta in Australia, dove le restrizioni COVID-19 sono state progressivamente allentate nelle ultime settimane.