Nicole Kidman ufficialmente nel cast di una nuova serie che adatta un romanzo giallo

Blossom Films di Nicole Kidman e Per Saari con Made Up Stories di Bruna Papandrea e Steve Hutensky, collaborano all'adattamento televisivo di un romanzo giallo scritto da Liane Moriarty dal titolo Here One Moment.

Il progetto riunisce le tre artiste dopo le collaborazioni in Big Little Lies, Nine Perfect Strangers e The Last Anniversary. Fifth Season si è aggiudicata i diritti per il romanzo e ora è pronta per lavorarci e portarlo sul piccolo schermo.

Il mistero

Il romanzo thriller Here One Moment, pubblicato da Crown Publishing, racconta la storia di un gruppo di passeggeri su un volo che finiscono per cadere vittime delle previsioni chiaroveggenti di una misteriosa passeggera conosciuta come La Signora della Morte.

Nicole Kidman e Harris Dickinson in una scena di Babygirl

"A parte un ritardo, non ci saranno problemi" si legge nella sinossi "Il volo sarà tranquilo e atterrerà in sicurezza. Tutti coloro che saliranno sull'aereo scenderanno. Ma quasi tutti saranno cambiati per sempre. Perché su questo volo ordinario, breve, nazionale accade qualcosa di straordinario. Le persone scoprono come e quando moriranno grazie alla Signora della Morte".

"Sono così felice della mia collaborazione con Liane e felice di poterla considerare una delle mie più grandi amiche" ha sottolineato Kidman.

Per la sua interpretazione in Babyirl, Nicole Kidman ha vinto la Coppa Volpi come miglior attrice protagonista; nel frattempo, Liane Moriarty ha venduto più di 20 milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo e tradotti in 40 lingue.

Nicole Kidman di recente ha raccontato il proprio percorso di carriera e di recente è stata tra i protagonisti di A Family Affair, oltre alla performance in Babygirl, che lei sostiene l'abbia spinta ad essere sempre più vulnerabile sul set e non solo. Altre opere di Liane Moriarty sono state trasposte sullo schermo, tra cui The Husband Secret, con protagonista la star di Gossip Girl Blake Lively.