Nicole Kidman sorprende Hugh Jackman con la sua offerta pazzesca all'evento di beneficenza di Broadway Cares

Durante una raccolta fondi, per beneficienza, tenutasi al Garden Theatre, per l'evento Broadway Cares/Equity Fights AIDS, Nicole Kidman ha fatto un'offerta che ha spiazzato tutti quanti, per il cappello indossato da Hugh Jackman nel celebre musical di Broadway The Music Man.

Il tutto è stato testimoniato attraverso un video pubblicato da Jackman stesso sul suo profilo twitter personale, introducendolo con alcuni e importanti ringraziamenti: "La generosità emanata da #NicoleKidman mi lascia senza parole! Sei fantastica. Grazie per la tua amicizia e supporto!"

Nicole Kidman: i fan sono scioccati dalla foto in cui mostra i muscoli

Nella clip è possibile scorgere l'attore australiano sul palco con Nicholas Ward mentre chiedono al pubblico le varie offerte, con una base d'asta di 19.000 dollari, per essere subito interrotti dall'offerta di 100.000 dollari di Nicole Kidman.

Una volta sul palco l'attrice ha ringraziato la Broadway Cares elogiando anche lo spettacolo definito da lei "straordinario", fra gli applausi del pubblico e i ringraziamenti di Jackman:"Conosco Nic da quasi 30 anni. Posso dirvi che è una delle anime più generose che conosca. Sei una bella, bellissima persona. Ti voglio bene"