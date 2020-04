Nicole Kidman sarà la protagonista della serie Pretty Things

Nicole Kidman ha un nuovo progetto televisivo: la serie tv Pretty Things, prodotta per Amazon e tratta dall'omonimo romanzo.

Nicole Kidman sarà la protagonista di Pretty Things, una nuova serie televisiva che verrà prodotta per Amazon ed è tratta dall'omonimo romanzo scritto da Janelle Brown. La star australiana sarà inoltre coinvolta come produttrice del progetto.

Al centro della storia del libro, in arrivo il 21 aprile grazie alla casa editrice Random House, ci saranno due donne brillanti e dalla vita complicata alle prese con inganni e scelte potenzialmente distruttive. Pretty Things racconterà ciò che succede quando una truffatrice riluttante stringe amicizia con una influencer benestante e la loro truffa si trasforma in una vendetta a lungo attesa.

La produzione della serie non ha ancora svelato quale dei due ruoli principali avrà l'attrice premio Oscar Nicole Kidman e il nome dell'attrice che la affiancherà sul set.

La scrittrice Janelle Brown si occuperà dell'adattamento del proprio romanzo per il piccolo schermo e farà parte del team della produzione, mentre alla regia ci sarà Reed Morano.