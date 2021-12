Nicole Kidman risponde a una domanda "sessista" sul matrimonio con Tom Cruise: "A un uomo non lo direste"

Nicole Kidman è attualmente impegnata con la promozione el film di Amazon Prime Video Being the Ricardos, e in occasione di una di queste interviste, ha commentato la domanda dell'intervistatrice sul suo precedente matrimonio con Tom Cruise definendola "quasi sessista"

Ma vediamo come è andata. In un'intervista con il Guardian, l'attrice ha voluto spiegare uno dei temi portanti della pellicola scritta e diretta da Aaron Sorkin: "Riguarda un rapporto di tipo romantico e professionale che alla fine non funziona. Ma da esso derivano alcune cose davvero straordinarie, e amo questo fatto" afferma Kidman.

"Questo film dice che puoi far fiorire una relazione straordinaria, e lasciare che i suoi resti esistano per sempre. Ed è qualcosa di magnifico. Non puoi far sì che le persone si comportino come vuoi tu, e a volte può capitare che tu ti innamori di qualcuno che non sarà la persona con cui trascorrerai il resto della tua vita. E credo che sia qualcosa con cui molte persone possano connettere e nella quale possano rivedersi. Potresti avere dei figli, oppure no, ma [puoi vedere che anche] loro [Ball e Arnaz] e erano davvero innamorati".

È qui che la giornalista prova a chiedere se, nel parlare così, Kidman possa fare riferimento alla sua precedente relazione con Tom Cruise (i due sono stati sposati per 11 anni dal 1990 al 2001, e hanno avuto due figli adottivi), al che l'attrice risponde: "Oh no, Dio no no. Assolutamente no. Voglio dire, si tratta di così tanto tempo fa che non lo avevo nemmeno preso in considerazione, parlando. Quindi no".

E aggiunge subito dopo, "arrabbiata" secondo quanto osservato dalla intervistatrice nel pezzo: "E chiedo che non venga nemmeno classificato in questo modo. Mi sembra quasi sessista, perché non credo che qualcuno direbbe una cosa del genere a un uomo. E a un certo punto dici 'Dammi la mia vita. In modo indipendente'".