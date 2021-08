Nicole Kidman svela la reazione di suo marito Keith Urban alle sue scene di sesso sullo schermo

Durante un'intervista recente Nicole Kidman ha parlato di come reagisce suo marito Keith Urban quando la vede recitare in una scena di sesso sullo schermo.

Nicole Kidman ha recentemente descritto la reazione di suo marito Keith Urban alle scene di sesso che saltuariamente l'attrice è costretta a girare. La vincitrice di un Emmy e di un Oscar, che è sposata con il cantante country dal 2006, durante un'intervista recente di E! News ha rivelato come lei e Urban riescono a separare la loro storia d'amore dalle scene romantiche più piccanti che Nicole deve filmare.

Nicole Kidman in una scena de Il sacrificio del cervo sacro

"Mio marito è un artista, quindi capisce benissimo il processo creativo e non si fa coinvolgere", ha spiegato la Kidman. "Vede i miei lavori alla fine quando sono ultimati e montati, li vede con occhi nuovi ogni volta. Non legge mai un copione, non sa che cosa succede sul set, ha la sua carriera e si dedica al 100% alla sua arte".

La star di Big Little Lies ha aggiunto che Urban "non sa molto di quello che faccio quando sono su un set". L'attrice ha spiegato in precedenza che la comprensione di Urban della sua professione ha contribuito a migliorare le sue performance negli ultimi anni: "Sono in grado di interpretare ruoli molto oscuri perché so di avere un marito e dei figli a casa che mi permettono di rimanere in contatto con la realtà."

Nicole Kidman e Aaron Eckhart in una scena del film Rabbit Hole, diretto da John Cameron Mitchell

"Devi costantemente scavare nella profondità del tuo passato, dei tuoi desideri, del tuo futuro; il mio lavoro sono le emozioni, di conseguenza devo riuscire a tenerle sempre con me", ha spiegato Nicole Kidman. "La cosa difficile è essere in grado di mettere da parte quelle emozioni e tornare alla vita reale. È come essere un pugile: quando metti un pugile su un ring gli dici: 'OK, ti è permesso picchiare brutalmente la persona che hai davanti. Ora, esci dal ring, cammina per strada e non colpire nessuno. Questa è la tua disciplina."