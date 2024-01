Nicole Kidman sarà la protagonista di Mice, nuovo film diretto da Justin Kurzel

Nicole Kidman sarà la protagonista di Mice, film tratto dal romanzo d'esordio di Gordon Reece.

Alla regia del progetto ci sarà Justin Kurzel, mentre la produzione sarà curata da Blossom Films e Made Up Stories.

Il progetto tratto dal libro

La sceneggiatura di Mice sarà firmata da Shaun Grant, che ha già collaborato con Justin Kurzel in occasione di Nitramand e della serie The Narrow Road to the Deep North.

Al centro della trama ci sono Shelley e sua madre che vengono spinte ai propri limiti, confrontandosi con le proprie convinzioni morali e il confine tra giusto e sbagliato di fronte al bullismo, alla violenza e alla paura.

Blossom e Made Up Stories hanno dichiarato: "Siamo rimasti così coinvolti dal libro di Gordon, è una di quelle storie che ti entrano sotto pelle e rimane lì. Siamo fan del lavoro di Justin e Shaun da molto tempo e siamo elettrizzati che abbiamo trovato la storia perfetta per collaborare con loro. Siamo così entusiasti nel proporre questa collaborazione nel mondo".

Reece ha aggiunto: "Il pensiero di un'attrice dotata in modo sconcertante come Nicole Kidman che collabora con il regista più coraggioso e in grado di osare dell'Australia in occasione dell'adattamento di Mice è enormemente entusiasmante. Non ho alcun dubbio che la loro collaborazione darà vita a un cinema elettrizzante di cui parleremo per anni".