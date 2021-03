Nicole Kidman sarà la produttrice del film Mice

Nicole Kidman sarà la produttrice di Mice, un nuovo film tratto dal romanzo di Gordon Reece che verrà realizzato grazie alla collaborazione con Bruna Papandrea e la sua Made Up Stories.

Il progetto permetterà alla star australiana di proseguire la sua attività nel dietro le quinte che l'ha vista recentemente coinvolta anche nella realizzazione di The Undoing e Big little lies, show di cui è stata protagonista.

La sceneggiatura di Mice sarà firmata da Harriet Warner, già creatrice e autrice di Tell Me Your Secrets.

Nicole Kidman e Bruna Papandrea proseguiranno la loro collaborazione portando sugli schermi la storia della giovane Shelley e di sua madre mentre vengono spinte al limite e sono obbligate a confrontarsi con ciò in cui credono dal punto di vista morale e il confine tra giusto e sbagliato mentre affrontano bullismo, violenza e paura.

Reece ha dichiarato: "Sono onorato che due case di produzione così incredibili abbiano scelto di adattare Mice per il grande schermo. Non avrei potuto chiedere un team migliore rispetto a Nicole, Per, Bruna, Jodi e Steve, e con Harriet che si occuperà della sceneggiatura si tratta di un vero e proprio dream team".

Bruna Papandrea ha aggiunto: "L'intelligente storia scritta da Gordon e la sua voce sofisticata hanno attirato la mia attenzione fin dall'inizio. Ha creato in modo abile una delle protagoniste più memorabili e realistiche di sempre con Shelley. Siamo eccitate per la possibilità di sviluppare ulteriormente in un film il suo mondo claustrofobico, viscerale e straziante".