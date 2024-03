Nicole Kidman, da oggi al cinema tre nuove versioni dello spot per AMC Theatres

La campagna pubblicitaria di AMC Theatres, dal titolo We Make Movies Better è stata lanciata per la prima volta nell'autunno 2021. La pubblicità è diventata ben presto virale anche grazie alla presenza di una star come Nicole Kidman.

Nicole Kidman in una scena del thriller fantascientifico The Invasion

Qualche giorno fa, il capo di AMC Entertainment Adam Aron, ha dichiarato:"Tre versioni di 30 secondi dell'acclamato annuncio pre-show originale faranno il debutto cinematografico a marzo. La prima versione inizia il 1° marzo e AMC introdurrà alcune nuove versioni nei prossimi mesi su rotazione".

Lo spot con Nicole Kidman

Non si tratta di tre nuovi spot ma di tre versioni dello spot originale distribuito nel 2021. Il tema rimane lo stesso, così come il messaggio: AMC Theatres ha la miglior tecnologia e il miglior comfort. Il primo spot ha ottenuto così tanto successo che nel 2022 AMC ha confermato Nicole Kidman come ambasciatrice del marchio.

Lo spot è stato scritto da Billy Ray e la prima bozza ha richiesto 15 minuti:"È stato visto da centinaia di milioni di persone. Ho iniziato a notare su Twitter che la gente stava twittando su questo e Nicole era ovunque. [...] Le persone hanno bisogno di star del cinema, e hanno bisogno di film. E non si sono rese conto di quanto abbiano sentito la mancanza di queste due cose finché non hanno potuto tornare. C'è qualcosa in Nicole che rappresenta tutto ciò, è una pura star del cinema".