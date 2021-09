Nicole Kidman riflette sul matrimonio con Tom Cruise: "Penso di averlo offerto al controllo dei media"

Nicole Kidman torna a parlare coi media del matrimonio con Tom Cruise in una rara riflessione pubblica sul suo passato e ammette gli errori ammessi in una relazione che si è consumata sotto i riflettori.

Nicole Kidman

Sia Nicole Kidman, oggi 54 anni, che Tom Cruise, 59 anni, parlano raramente del loro matrimonio durato 11 anni, ma l'attrice ha recentemente affrontato il tema della frenesia dei media che li circondava quando erano insieme. In un'intervista con Harper's Bazaar, l'attrice ha fatto mea culpa confessando:

"Ero giovane. Penso di averlo offerto allo sguardo dei media. Forse oggi sono diventata più trepidante, ma cerco sempre di essere il più aperta possibile. Preferisco vivere nel mondo in questo modo".

L'attrice prosegue ammettendo: "A volte sono diffidente e sono stata ferita, ma allo stesso tempo preferisco di gran lunga un approccio caloroso piuttosto che un approccio schivo e pungente. Mio marito Keith [Urban] dice che quando ci siamo incontrati mi ha chiesto 'Com'è il tuo cuore?'. E io ho risposto 'Aperto'".

In un'intervista con il New York Times dell'anno scorso, Nicole Kidman ha svelato che lei e Tom Cruise erano "felicemente sposati" durante le riprese del dramma sessuale del 1999 Eyes wide shut, in cui interpretavano una coppia sposata che affronta l'infedeltà.

Il sacrificio del cervo sacro: Nicole Kidman sulle scene di sesso: "All'inizio fu uno shock, poi..."

Alla domanda se lavorare al film avesse suscitato "sentimenti negativi" sulla sua relazione con Cruise, la Kidman ha risposto: "Dopo quelle scene andavamo a correre sui go-kart. Affittavamo un posto e andavamo a correre alle 3 del mattino. Non so cos'altro dire. Forse non ho la capacità di guardare indietro e analizzarlo. O non sono disposta a farlo."

Nicole Kidman è attualmente su Amazon Prime Video con la miniserie Nove perfetti sconosciuti. L'ultimo episodio dello show verrà pubblicato venerdì prossimo.