Nicole Kidman e Keith Urban: la loro casa di Los Angeles scassinata a San Valentino

Neppure i sistemi d'allarme a prova di bomba delle star non sfuggono ai ladri d'appartamento. L'ultima disavventura è toccata a Nicole Kidman e Keith Urban, che si sono visti la loro abitazione di Los Angeles danneggiata da un ladruncolo. Per fortuna le due star non erano in casa al momento del crimine, ma un membro del loro staff presente avrebbe fatto fuggire il ladro che lo ha sentito arrivare dopo aver rotto il vetro di una finestra per introdursi nell'abitazione, come riferisce TMZ.

Non è chiaro cosa, eventualmente, possa essere stato rubato. Le fonti di TMZ riferiscono che quando Nicole Kidman e Keith Urban faranno ritorno a Los Angeles dovranno dare un'occhiata in giro per vedere se manca qualcosa. Finora la polizia non ha effettuato arresti, ma le indagini ufficiali sarebbero in corso.

Una coppia d'oro

L'ultima apparizione pubblica di Nicole Kidman risale al 7 febbraio, quando l'attrice ha partecipato alla cerimonia dei Critics Choice Awards, a Santa Monica, mentre Keith Urban è stato avvistato in Australia il 23 gennaio.

La dimora californiana della coppia è una lussuosa villa nell'esclusivo vicinato del Beverly Hills Post Office acquistata nel 2008 per 4,7 milioni di dollari. Costruita nel 1965 su un terreno di quasi due ettari, la dimora comprende cinque camere da letto e quattro bagni. La principalmente in pietra e cemento ha anche un tetto calpestabile, un'ampia terrazza avvolgente al secondo piano, aree ombreggiate, piscina e vista sui famosi canyon di Los Angeles.

La casa di Kidman e Urban a Los Angeles è solo una delle tante proprietà nel loro portfolio immobiliare, che comprende anche un pied-à-terre a Tribeca, un appartamento a Manhattan, un attico a Sydney, una fattoria in Australia, una villa a Nashville e un complesso nel Tennessee, secondo Architectural Digest.