Nicole Kidman rende ufficiale la fine del suo amore con Keith Urban chiedendo il divorzio

L'attrice, tramite i suoi legali, ha chiesto di porre fine al suo matrimonio con la star della musica con cui era sposata da 19 anni.

I fan della coppia composta da Nicole Kidman e Keith Urban sembra debbano perdere ogni speranza di riconciliazione tra le due star: l'attrice ha infatti presentato la richiesta di divorzio.

Solo un giorno fa era stata confermata la notizia che i due coniugi vivevano separati e, nelle ore successive, erano emerse delle indiscrezioni riguardanti i loro problemi.

La fine del matrimonio di Nicole e Keith

La testata americana People, tramite le sue fonti, ha ora pubblicato la notizia che, nonostante Nicole Kidman non volesse arrivare alla separazione e abbia lottato per salvare il matrimonio, l'attrice ha presentato ufficialmente i documenti per ottenere il divorzio.

I legali della star hanno presentato la richiesta a Nashville, dove viveva con Keith Urban fin dal 2007.

Nicole Kidman è 'Grace di Monaco' sul red carpet di Cannes nel 2014

TMZ ha inoltre potuto vedere i documenti, svelando così che gli ex marito e moglie hanno già trovato un accordo per quanto riguarda la custodia delle figlie, come verranno sostenute economicamente, e che prevede degli incontri per essere seguiti da alcuni esperti per capire come continuare nel migliore dei modi le loro attività come genitori.

La coppia si era sposata nel 2006 e ha due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret, di 17 e 14 anni rispettivamente.

La situazione della coppia

Nicole sarebbe sostenuta dalla sorella Antonia durante queste giornate difficili, ma l'intera famiglia si sarebbe stretta accanto al premio Oscar per offrirle affetto e aiuto.

Keith Urban, in queste settimane, è invece impegnato in alcune date del suo High and Alive World Tour e tra alcuni giorni sarà nuovamente impegnato sul palco con un concerto.

Tra gli amici della coppia la notizia della separazione non è stata una sorpresa, considerando che il cantante e l'attrice non vivevano insieme da tempo. Fonti vicine a Urban, inoltre, hanno sostenuto che la fine del loro amore fosse ormai 'inevitabile'.

Solo tre mesi fa, tuttavia, Nicole aveva celebrato sui social il 19esimo anniversario delle nozze, senza far presagire la fine imminente delle nozze.