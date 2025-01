Nicole Kidman dedica un premio per Babygirl alla madre scomparsa: "La sento con me in questo momento"

Nicole Kidman ha deciso di onorare la memoria della defunta madre, Janelle Ann Kidman, dedicandole il premio ottenuto a Palm Springs per il suo ultimo film, Babygirl, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

L'attrice ha ricevuto il premio International Star Award del Palm Springs International Film Festival direttamente dalle mani della collega Jamie Lee Curtis, che nel discorso ha menzionato anche la madre di Kidman.

Nicole Kidman ricorda la madre

"Grazie per avermi dato l'opportunità di dire che questo premio è per mia madre. Tutta la mia carriera è stata per mia madre e mio padre, che ora non sono più con me. Continuerò a lavorare e a dare al mondo, perché amo quello che faccio, amo tutti voi e sono così grata per il privilegio di far parte della comunità cinematografica. Sento mia madre con me in questo momento" ha dichiarato sul palco Kidman.

Dopo aver appreso della morte della madre in autunno, Kidman non prese parte alle première di Babygirl a Venezia e Toronto per poter stare accanto alla sua famiglia. Dopo la cerimonia, Nicole Kidman e sua sorella hanno ringraziato i fan.

Il premio per Babygirl e la serie con Jamie Lee Curtis

Nicole Kidman è stata premiata per la sua performance in Babygirl, thriller erotico in cui recita al fianco di Harris Dickinson e Antonio Banderas. Grazie alla sua interpretazione, ha ricevuto la nomination ai Golden Globe.

Insieme a Jamie Lee Curtis, Nicole Kidman sta lavorando da alcuni mesi ad una nuova serie di Prime Video, Scarpetta, basata sui romanzi di Patricia Cornwell, nella quale interpretano due sorelle e vi lavorano anche come produttrici esecutive.