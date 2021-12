Nicolas Winding Refn sotto accusa per la morte di un maiale sul set della sua serie Netflix

Nicolas Winding Refn è sotto accusa per l'uccisione di un maiale sul set della sua nuova serie danese realizzata per Netflix.

Nicolas Winding Refn è sotto accusa dopo aver presumibilmente consentito l'uccisione di un maiale durante la produzione della sua nuova serie danese per Netflix.

A quanto pare, un informatore ha contattato PETA - l'organizzazione per i diritti degli animali - e ha rivelato il presunto incidente avvenuto sul set dell'ultima serie realizzata da Nicolas Winding Refn per Netflix. Il gruppo ha successivamente inviato una lettera a Reed Hastings chiedendo che la scena specifica sia tagliata dallo show. La polizia sta attualmente indagando in quanto la legge danese sulla protezione degli animali vieta che gli animali soffrano sui set cinematografici.

Come riportato da Screen Rant, PETA ha dichiarato a proposito della questione: "Uccidere un essere senziente e sfruttare quella morte a fini di intrattenimento è inaccettabile e può essere illegale. Nessun animale dovrebbe soffrire o morire per l'intrattenimento umano, e PETA chiede a Netflix di eliminare qualsiasi filmato che possa glorificare il massacro inutile e senza senso di questo maiale".

I film di Refn, specialmente Drive e Solo Dio perdona, hanno spesso rappresentato una violenza grafica e particolarmente raccapricciante. Inoltre, non possiamo che essere d'accordo sul fatto che fare del male agli animali per il bene dell'intrattenimento sia inaccettabile. Parte del fascino del cinema è che si suppone che sia finzione e mostrare una morte reale sullo schermo va contro questo ideale. Negli Stati Uniti, i film spesso ricevono il disclaimer "Nessun animale è stato maltrattato" per assicurare al pubblico che sono state prese tutte le precauzioni necessarie.

Escludendo momenti accidentali - la scena di Django Unchained in cui Leonardo DiCaprio si è tagliato la mano durante le riprese ma, nonostante ciò, ha continuato a girare - la violenza reale al cinema non dovrebbe mai essere mostrata. Il regista di Drive, Nicolas Winding Refn, non ha una storia di danni agli animali nel corso delle sue passate produzioni cinematografiche e televisive. Tuttavia, le indagini sono in corso e verificheranno quanto accaduto.