Nicolas Winding Refn torna sul set: a settembre le riprese di The Avenging Silence, ecco i dettagli

Nicolas Winding Refn sembra tornerà presto su un set: a settembre dovrebbero iniziare le riprese di The Avenging Silence, progetto di cui online sono apparsi i primi dettagli.

Il sito di Production Weekly ha infatti condiviso un interessante aggiornamento sul progetto, che è in fase di sviluppo da otto anni, rivelandone anche la trama.

Cosa racconterà il film

I primi ciak di The Avenging Silence dovrebbero avvenire nel mese di settembre in Corea del Sud. La sceneggiatura è firmata da Robert Wade e Neal Purvis, e tra i produttori ci sarà Lene Borglum.

Nicolas Winding Refn tornerà dietro la macchina da una presa di un lungometraggio dopo oltre 8 anni: il suo film più recente è stato The Neon Demon, con star Elle Fanning, arrivato nei cinema nel 2016.

La trama condivisa online sostiene che al centro della trama c'è una spia, in passato tra i migliori in attività in Europa. L'uomo è diventato muto dopo una ferita alle corde vocali avvenuta durante una missione fallita, situazione che l'ha obbligato a smettere di lavorare. Dopo sei anni il protagonista viene contattato da un ex yakuza e uomo di affari che ora vive in esilio in Francia e gli chiede di rintracciare e uccidere il capo di una delle famiglie di criminali più potenti in Giappone. La spia, avendo paura di volare, si imbarca con destinazione Tokyo, ma un'esplosione a bordo lo fa approdare in Giappone, costringendolo a un viaggio attraverso la nazione per raggiungere il boss che deve uccidere, al centro di alcune indiscrezioni che sostengono persino sia morto e con un complicato passato, all'insegna di tradimenti e svolte inaspettate.

Il filmmaker aveva annunciato lo sviluppo del film nell'agosto 2016, sostenendo che fosse un insieme di Ian Fleming e William Burroughs, condividendo anche delle immagini dei romanzi Dr. No e The Soft Machine.