Nicolas Winding Refn: "Il mio prossimo film sarà pieno di lustrini, sesso e violenza"

A luglio, un annuncio di Production Weekly riportava che il prossimo film di Nicolas Winding Refn, The Avenging Silence, sarebbe stato girato a settembre. Ora sembra che le riprese siano state posticipate di qualche mese.

Refn ha dichiarato a Variety che il film, ambientato in Giappone, sarà in inglese e giapponese. Il progetto è già stato finanziato e inizierà la produzione l'anno prossimo. È basato su una storia originale che "avrà molti lustrini, sesso e violenza".

Refn ha anche accennato al fatto che il film "riporterà temi e personaggi ispirati ai suoi ultimi titoli, tra cui Solo Dio perdona". Non ha voluto divulgare il titolo o i dettagli della trama, ma i segnali indicano che si tratta proprio di The Avenging Silence.

Nicolas Winding Refn: "Per capire il cinema guardate insieme Non aprite quella porta e La vita è meravigliosa"

Tutto quello che sappiamo sul progetto

La sceneggiatura originale di The Avenging Silence, scritta da Robert Wade e Neal Purvis, segue un'ex spia europea che accetta una missione da un uomo d'affari giapponese per eliminare il capo di un boss della Yakuza in Giappone. È un film che Refn voleva fare da quasi un decennio.

Ryan Gosling col regista Nicolas Winding Refn sul set di Only God Forgives

"È un momento davvero interessante per fare film perché la situazione è così caotica", ha detto. "Quindi tornare a farne uno è quasi come, non ricominciare da capo... ma con tutti i cambiamenti nella nostra società negli ultimi cinque anni e i cambiamenti tecnologici, mi sembra quasi la cosa giusta da fare. In un mondo di politici corrotti, guerre e disuguaglianze, la figura dell'artista serve e deve rendere la vita po' più sopportabile", ha detto il regista a Variety.

Questo sarà il primo titolo di Refn dopo oltre otto anni, l'ultima volta ci ha regalato il polarizzante The Neon Demon del 2016, un film body-horror con Elle Fanning. L'anteprima di Cannes è stata notoriamente, o tristemente, accolta da fischi, applausi e fughe.

The Neon Demon: la protagonista Elle Fanning in una foto del film

Negli ultimi anni, Refn ha diretto serie televisive come Copenaghen Cowboy per Netflix, la serie di Amazon Too Old to Die Young e ha prodotto The Famous Five della BBC. Attualmente è a Venezia per promuovere il cortometraggio Beauty Is not a Sin, e per la proiezione retrospettiva del suo debutto alla regia nel 1996, Pusher. Tra i film più importanti di Refn ricordiamo Drive, Pusher, Bronson, Solo Dio perdona e The Neon Demon.