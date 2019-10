Nicolas Winding Refn al lavoro su Maniac Cop, serie tv per HBO

Nicolas Winding Refn realizzerà la serie tv Maniac Cop, tornando al piccolo schermo grazie a HBO, basata sull'omonimo film horror Poliziotto Sadico, uscito nelle sale nel 1988 con la regia di Larry Cohen, il cui reboot era in progetto da molti anni.

Secondo quanto annunciato da Variety, Nicolas Winding Refn sarà showrunner e regista di Maniac Cop insieme a John Hyams, prima produzione di NWR Originals, nuova sezione del sito culturale NWR.com creato proprio dal cineasta, nel quale vengono mostrati, gratuitamente, numerosi film d'epoca. La serie tv sarà creata in collaborazione con HBO e Canal Plus.

The Neon Demon: Nicolas Winding Refn sul set

Nicolas Winding Refn ha parlato del progetto e di come abbia accettato di buon grado di collaborare con John Hyams: "Sono sempre stato un ammiratore devoto di John Hyams. Abbiamo parlato di una re-immaginazione dei film di Maniac Cop per diversi anni, ma mentre continuavamo a lavorare sul materiale, ci siamo ritrovati a voler esplorare il mondo che stavamo creando in modo più approfondito. Trasformare Maniac Cop in una serie ci consentirà di realizzare le nostre ambizioni più sfrenate e di raggiungere un enorme pubblico attraverso i partner HBO e Canal Plus. Questo spettacolo sarà un'odissea piena di azione e orrore. Dato lo stato attuale del mondo, tuttavia, Maniac Cop sarà anche un forte commento sul declino della civiltà"

Per il regista di Drive, Maniac Cop sarà la seconda mini-serie televisiva, dopo l'esordio con Too Old To Die Young, che ha scritto e diretto interamente per Amazon Prime Video.