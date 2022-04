Nicolas Cage vorrebbe realizzare un musical (e non sa se avrà mai l'occasione di essere Superman)

Se chiedete a Nicolas Cage cosa vorrebbe fare in futuro, la sua risposta potrebbe sorprendervi, perché l'attore che non si è mai cimentato con un musical, avrebbe espresso la volontà di dedicarvisi. Mentre invece non sa se ci sarà mai un'opportunità per vestire davvero i panni di Superman sullo schermo, ma...

"Al momento sono particolarmente entusiasta del fatto che il genere della commedia sia di nuovo sul menù. Ed è bello che possa avere l'opportunità di girarne altre" ha raccontato il protagonista di The Unbearable Weight of Massive Talent ai microfoni di Rolling Stone, come riporta anche IndieWire "Ma non ho mai realizzato un musical, ed è qualcosa che mi incuriosisce molto"

E sul fatto che all'epoca fu scelto per portare sullo schermo il Superman di Tim Burton (mai realizzato), ha qualcosa da dire: "Prima di tutto vorrei mettere in chiaro una cosa: non è stato Tim Burton a scegliere me, io ho scelto Tim Burton. Loro [lo studio] volevano Renny Harlin, e lui è una persona fantastica e perfettamente in grado di girare un film del genere. Ma io avevo immaginato un Kal-El più in stile Tim Burton".

Ma non sarebbe male se un giorno il progetto potesse riprendere vita... Anche se "il posto che questo film occupa nel lore hollywoodiano ha sempre avuto connotazioni sia positive che negative per me" spiega.

"Positive nel senso che ha lasciato il personaggio e ciò che io e Tim avremmo potuto realizzare con esso nel regno dell'immaginazione, che è sempre qualcosa di estremamente potente. Ma negative nel senso che penso sarebbe stato speciale. Ma ci sarà ma una possibilità di realizzarlo? Chi può saperlo".

E voi, ci sperate?