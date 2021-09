Nicolas Cage spiega perché non vedrà il suo ultimo film: "Sarebbe troppo sconvolgente"

Nicolas Cage ha detto che non vedrà il film The Unbearable Weight of Massive Talent, in cui interpreta se stesso, perché sarebbe un'esperienza "troppo sconvolgente".

Nicolas Cage ha parlato di The Unbearable Weight of Massive Talent, il film diretto da Tom Gormican in cui l'attore americano interpreta se stesso. Cage ha quindi detto di non voler vedere il film ed ha anche spiegato il motivo per cui l'esperienza sarebbe troppo sconvolgente per lui.

In una nuova intervista, rilasciata a Collider per promuovere Prisoners of the Ghostland, Nicolas Cage ha parlato del film in cui interpreterà una bizzarra versione romanzata di se stesso. Annunciato più di due anni fa, in The Unbearable Weight of Massive Talent vedremo una versione più "anomala" di Cage che accetta di apparire alla festa di compleanno di un miliardario messicano per un milione di dollari. C'è solo un problema: il miliardario interpretato da Pedro Pascal è anche il capo di un cartello della droga che non ha intenzione di lasciare che quello con Cage si limiti ad essere un semplice incontro. Invece di socializzare con gli ospiti, Cage è infatti costretto a ricreare scene del suo vasto catalogo di film, con lo stesso livello di energia maniacale.

L'attore ha detto di aver apprezzato l'opportunità di "prendersi in giro" ma ha anche ammesso di non avere assolutamente intenzione di guardare il prodotto finale. Ecco cosa ha detto a Collider dopo che gli è stato chiesto come è stato per Nicolas Cage affrontare il ruolo di "Nicolas Cage": "Questa è davvero una bella domanda e sto ancora cercando una risposta. Una delle mie risposte è che non vedrò mai quel film. Mi è stato detto che è un buon film. Il mio manager, Mike Nilon, che è anche uno dei produttori, l'ha guardato. Era molto felice. Mi è stato detto che chi lo ha visto ha adorato il film. Ma sarebbe semplicemente un viaggio troppo sconvolgente per me andare in un cinema e guardarmi interpretare una versione di me altamente nevrotica e ansiosa".

Cage ha infine detto che non si vede come il tipo "nevrotico, iperteso" che appare nel film, ma dopo che Gormican (il regista) gli ha detto che quello è il "miglior Cage", l'attore non ha potuto discuterne ed ha offerto la sua performance. "Non lo vedrò, ma spero che vi piaccia", ha concluso l'attore. The Unbearable Weight of Massive Talent debutterà il 22 aprile 2022.