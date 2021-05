Nicolas Cage star dell'action thriller The Retirement Plan

Nicolas Cage sarà uno dei protagonisti del film The Retirement Plan, un action thriller le cui riprese si svolgeranno alle isole Cayman.

Tim J. Brown è stato coinvolto come sceneggiatore e regista del lungometraggio e il lavoro sul set è già iniziato.

Il film The Retirement Plan racconterà la storia di una donna chiamata Ashley, interpretata da Ashley Greene, che insieme alla figlia Sarah (Thalia Campbell), viene coinvolta in un'impresa criminale che mette a rischio le loro vite. L'unica persona che possa aiutarla è il padre Matt (Nicolas Cage), con cui non ha più rapporti e che vive nelle isole Cayman dopo essere andato in pensione. Il boss criminale Donnie (Jackie Earle Haley) e il suo braccio destro Bobo (Ron Perlman) le riescono però a trovare. Ashley scopre inoltre che il padre ha un passato segreto di cui non sapeva nulla e che l'uomo ha dei lati nascosti.

Nel cast ci sono anche Joel David Moore, Grace Byers, Ernie Hudson, Rick Fox e Lynn Whitfield.

Nicolas Cage è stato recentemente il protagonista di Willy's Wonderland con il ruolo di un uomo che accetta di lavorare in un parco dei divertimenti in vista della riapertura e si occupa quindi delle pulizie. La situazione prende però una svolta oscura quando si ritrova a combattere per la propria sopravvivenza dopo essere stato intrappolato nella struttura, popolata da creature demoniache.