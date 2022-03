Nicolas Cage: le teste giganti dell'attore alla premiere del suo nuovo film (FOTO)

Nicolas Cage, durante la premiere del suo ultimo film, ha posato per alcune foto in compagnia di una serie di personaggi con delle teste giganti ispirati all'attore stesso.

Nicolas Cage ha recitato nei panni di se stesso in The Unbearable Weight of Massive Talent e, come testimoniano le foto, durante la premiere della pellicola tenutasi questo 12 marzo ad Austin, in Texas, ha incontrato una serie di personaggi con delle teste giganti ispirati a se stesso e al suo nuovo film.

The Unbearable Weight of Massive Talent è un film del 2022, diretto da Tom Gormican, con Nicolas Cage, Pedro Pascal e la nostra Alessandra Mastronardi: la pellicola è una commedia che si trasforma in un thriller, alternando momenti di pure comicità a sequenze irresistibili degne del miglior action movie.

Durante la premiere è stata intervistata anche la Mastronardi, la quale a proposito della pellicola ha dichiarato: "Per me è stato un vero sogno, avevamo un cast meraviglioso e non erano soltanto dei colleghi, era come se fossero persone normali come me e te con delle anime stupende, è stato fantastico."

"Quando mi hanno dato il copione ho iniziato a leggerlo e appena ho visto che c'era un ruolo ispirato a Nicolas Cage ho immediatamente chiesto: 'Chi è il fortunato che interpreterà Nic?'. Quando ho scoperto che sarebbe stato lui in persona non ci ho pensato due volte, voglio dire, stiamo parlando di una leggenda", ha concluso l'attrice italiana.