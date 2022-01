Nicolas Cage sul suo Dracula in Renfield: "Sarà qualcosa di nuovo!"

Nicolas Cage ha annunciato che la versione di Dracula che porterà in scena in Renfield sarà qualcosa di assolutamente nuovo e mai visto prima.

Nel corso di Awards Circuit - podcast di Variety - Nicolas Cage ha detto che la sua versione di Dracula in Renfield sarà qualcosa di nuovo e mai visto prima!

Il celebre attore interpreterà Dracula in Renfield - progetto targato Universal Pictures - e reciterà insieme a Nicholas Hoult. Nicolas Cage ha sottolineato la sua volontà di voler portare in scena qualcosa di nuovo rispetto a quanto fatto in precedenza da Bela Lugosi, Gary Oldman, Frank Langella, Christopher Lee, Gerard Butler e Luke Evans.

Cage ha dichiarato: "Voglio rappresentarlo in modo assolutamente unico. Per questo motivo, mi concentrerò soprattutto sui movimenti del personaggio. Ho visto da poco Malignant e Ringu di Sadako Yamamura, capisci cosa voglia dire! Voglio esplorare le profondità del personaggio attraverso movimenti e voce!".

L'attore ha proseguito: "Questo film sarà un mix tra horror e commedia. Quando esperimenti del genere - un po' in stile Un lupo mannaro americano a Londra - riescono viene fuori un capolavoro! Spero di poter portare qualcosa di nuovo nella rappresentazione del personaggio e di riuscire a bilanciare horror e commedia!".

Renfield sarà diretto da Chris McKay - che ha da poco diretto The Tomorrow War con Chris Pratt. Nicolas Cage ha anche dichiarato: "Si tratta di un'opportunità magnifica, divertente ed estremamente eccitante!". Nella medesima conversazione con Variety, Nicolas Cage ha rivelato che non ama essere definito attore. L'interprete di Via da Las Vegas ha spiegato i motivi alla base di questa sua convinzione nel corso di una lunga intervista.