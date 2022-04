Nicolas Cage risponde alle voci secondo cui avrebbe comprato una batcave

Nicolas Cage possiede una batcave? Jimmy Kimmel ha intervistato la star di Unbearable Weight of Massive Talent questa settimana e durante la conversazione Cage ha rivelato che in realtà non ha mai acquistato la grotta in questione, anche se ne ha visitata una nel North Dakota.

La storia raccontata da Nicolas per spiegare la genesi di questa indiscrezione comprende i Quattro elementi, la parola speleologia e il film Ghost Rider. "Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda, perché posso finalmente usare una delle mie parole preferite: speleologia", ha esordito Cage. "Ho sempre voluto esplorare tutti gli elementi."

"L'elemento dell'acqua l'ho dominato esplorando la Grande Barriera Corallina. L'aria? Volevo usare un deltaplano ma ancora non è successo. Il fuoco? Beh, sono stato Ghost Rider, ho familiarità con l'elemento del fuoco", ha continuato la star. "Per la Terra, ho pensato: 'Sì, voglio iniziare a fare speleologia. Voglio iniziare a esplorare le caverne'. Penso che fossimo nel Nord Dakota, sulle Black Hills, quando stavamo girando uno dei film di Il mistero dei templari. Ho detto: 'Ho sentito che c'è una grotta in vendita da queste parti. Andiamo a visitarla!' E l'ho fatto, era bellissima, piena di stalagmiti, di quarzo lattiginoso, come pareti cristalline".

"Ero sposato e ricordo di essermi detto: 'Cavolo, vorrei comprare questo posto e andare fin dentro il cuore della caverna e spogliarmi completamente nudo insieme a mia moglie e bere alla mia salute. Dentro il fondo di una caverna nel ventre della terra... come immaginerete alla fine non l'ho comprata", ha concluso Nicolas Cage.