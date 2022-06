Nicolas Cage: il regista Adam Wingard lo rivuole nel cast di Face/Off 2

Il regista Adam Wingard rivuole Nicolas Cage per realizzare Face/Off 2: il film originale riscosse molto successo sia di critica che di pubblico, incassando in tutto il mondo 245 milioni di dollari.

Ci sono pochi attori che stanno vivendo un anno migliore di Nicolas Cage e mentre la sua stella continua a crescere, alcuni registi stanno cercando di cogliere l'opportunità, incluso Adam Wingard: il cineasta sta cercando di realizzare Face/Off 2 e vuole convincere la star a recitare nel sequel della pellicola del 1997.

John Woo ha diretto il film originale con Cage e John Travolta, i quali interpretano un mafioso e un poliziotto che non si scambiano solo di posto, ma anche la faccia. Nonostante l'apparente morte di Troy nel primo film, Wingard ha riferito che sta cercando di far rivivere il personaggio in un sequel.

"Ci stiamo lavorando", ha dichiarato il regista durante un'intervista di a Empire. "Lui sta vivendo un gran momento e noi, anche prima dell'uscita di Pig, lo abbiamo sempre visto come un film di Nicolas Cage, su questo non ci sono dubbi".

"Questa ormai è diventata la strada più ovvia da percorrere. Un paio di anni fa, lo studio forse avrebbe voluto un attore sexy, giovane, emergente o qualcosa del genere. Ora, Nicolas Cage è di nuovo uno degli attori più in voga di Hollywood", ha concluso Adam Wingard.