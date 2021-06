Nicolas Cage, morta la madre Joy Vogelsang, ex ballerina

È morta il 26 maggio 2021 Joy Vogelsang, madre di Nicolas Cage: la notizia è stata diffusa nelle ultime ore da Christopher Coppola, il fratello dell'attore. Joy era stata una ballerina e al momento del decesso aveva 85 anni.

Nicolas Cage non ha ancora parlato della morte della madre, nonostante siano passati quasi 30 giorni. La notizia è stata diffusa dal fratello, il regista e produttore Christopher Coppola lo ha reso noto con un lungo post su Facebook carico di emozioni.

Christopher ha raccontato che si era allontanato dalla madre per due per dopo esserle stato vicino tutto il giorno, ma proprio in quelle due ore Joy Vogelsan è morta "quindi non sono riuscito a tenerle la mano per darle il mio amore e affetto prima del suo viaggio verso la terra della pace", ha scritto Coppola nella caption accompagnata dalla foto di sua madre quando era giovane.

Nel post il fratello dell'attore premio Oscar non specifica la causa del decesso ma ha scritto che la madre "aveva avuto una vita molto dura con problemi di salute mentale".

Christopher Coppola ha raccontato che la madre gli ha sempre detto di non vergognarsi dei propri sentimenti e di mostrarsi affettuoso, per questo era stato preso in giro dai compagni di scuola: "I miei compagni di classe, ridevano di me, mi dicevano che l'affetto era una cosa stupida. Ero arrabbiato con mia madre per avermi messo in quella situazione".

Il fratello di Nicolas Cage, scavando nel suo passato e nelle sue emozioni, ricorda che Joy Vogelsang, dopo aver ascoltato cosa era successo in classe, lo aveva abbracciato: "e mi ha detto detto dolcemente che l'affetto è una cosa buona e che un giorno forse lo avrei capito, ma avrei sempre dovuto ricordare che ero il suo cucciolo affettuoso", scrive Christopher chiudendo il post di commemorazione.