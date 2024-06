Nicolas Cage "irriconoscibile" nei panni del serial killer demoniaco di Longlegs

L'attore sfoggerà un look che lo renderà irriconoscibile nel già attesissimo film horror in cui sarà tra i protagonisti

Il regista di Longlegs, Osgood Perkins, ha recentemente dichiarato che Nicolas Cage sarà irriconoscibile nel prossimo thriller horror, e non vediamo l'ora di ammirarlo al cinema.

Il film segue Lee, una nuova agente di talento dell'FBI che viene assegnata a un caso irrisolto di serial killer. Quando le indagini si complicano e vengono scoperte prove occulte, Lee si rende conto di un legame personale con lo spietato assassino e deve agire rapidamente per evitare un altro omicidio.

"Abbiamo lavorato sulla voce del personaggio, sul suo aspetto e l'atteggiamento. Ci chiedevamo spesso quali riferimenti avrebbe usato Nic in termini di persone della sua vita o di altri attori? È stato molto esplicito sul fatto che si ispira sempre ad altre persone. Quindi quale altra persona avrebbe fatto?", ha spiegato il regista. "Quando arriva sul set è irriconoscibile. Non suona come se stesso, non cammina come se stesso. Quindi hai questo elemento, come il vento o il fuoco, ma è Nicolas Cage il tuo personaggio".

Longlegs: Maika Monroe in una scena del film

Da quello che abbiamo visto finora negli inquietanti trailer e nel marketing possiamo essere d'accordo. L'assassino di Cage appare solo per un momento nell'ultima anticipazione, e un suono distorto viene riprodotto nel momento in cui alza le mani sopra la testa. In seguito lo sentiamo parlare direttamente con la Lee Harker di Maika Monroe, ma non prima di averlo visto appostarsi all'interno della casa di Lee.

Longlegs: l'inquietante trailer del film horror con Maika Monroe e Nicolas Cage

"È come Il silenzio degli innocenti, ma anche come Zodiac e Seven. C'è una specie di schema, un cifrario, il tipo di cose che si riconoscono", ha affermato Perkins del film, fornendo un contesto al publico che deciderà di recarsi nelle sale. "All'inizio del film pronuncio la parola Manson, capite cosa intendo?. Ma poi cominci a raccontare la tua verità".

Longlegs arriverà nelle sale americane il 12 luglio, ma non ha ancora una data d'uscita ufficiale in Italia.