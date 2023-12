Nicolas Cage nella prima foto di The Surfer, un nuovo thriller psicologico di Lorcan Finnegan

Le riprese del thriller The Surfer si sono concluse in Australia e online è stata condivisa la prima foto del protagonista Nicolas Cage.

Nicolas Cage sarà il protagonista del thriller psicologico The Surfer, di cui è stata condivisa la prima foto in occasione dell'annuncio della fine delle riprese. Il lungometraggio è stato girato in Australia ed è stato diretto da Lorcan Finnegan (Vivarium), da una sceneggiatura di Thomas Martin.

La trama del film

In The Surfer si racconta la storia di un uomo, interpretato da Nicolas Cage, che ritorna in Australia per ricomprare la casa della sua famiglia, dopo aver trascorso molti anni negli Stati Uniti, ma viene umiliato di fronte al figlio teenager da un gruppo di surfisti del posto che sostengono di essere 'proprietari' della spiaggia isolata che frequentava da bambino. Ferito li sconfigge e rimane nella spiaggia. Mentre il conflitto si inasprisce, l'uomo viene spinto al confine della follia mentre la sua identità inizia a essere messa in dubbio.

Da Pig a Il Talento di Mr C: vi spieghiamo perché Nicolas Cage è un grande attore

Nel cast ci saranno anche Julian McMahon (Nip/Tuck), Nicholas Cassim (Mr Inbetween), Miranda Tapsell (The Dry), Alexander Bertrand (Australian Gangster), Justin Rosniak (Last King of the Cross), Rahel Romahn (Furiosa: A Mad Max Saga), Finn Little (Yellowstone), e Charlotte Maggi (Rebel Moon - Part One: A Child on Fire).