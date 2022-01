Nicolas Cage ha un corvo chiamato Hoogan che lo insulta appena esce da una stanza

Nicolas Cage ha svelato un altro dettaglio bizzarro della sua vita: l'attore ha un corvo che lo insulta non appena esce dalla stanza.

L'attore ha parlato della strana situazione in una nuova intervista in cui ha svelato cosa accade con il suo nuovo "amico".

L'attore premio Oscar Nicolas Cage ha raccontato di avere in casa un corvo chiamato Hoogan, diventato un animale domestico.

L'attore ha sottolineato: "Ha preso l'abitudine di insultarmi... Per me è qualcosa di comico. Quando esco dalla stanza dice 'Ciao' e poi aggiunge 'Coglione'".

Cage ha proseguito ricordando: "I corvi sono davvero intelligenti e amo il loro aspetto esteriore, quell'aspetto che ricorda Edgar Allan Poe". Hoogan vive nella residenza della star a Las Vegas e ha disposizione una cupola geodetica.

Nell'intervista rilasciata al LA Times, inoltre, l'attore ha sottolineato che ama la poesia gotica e l'atmosfera di opere come quelle di Poe.

Il rapporto tra Nicolas Cage e il suo corvo sembra comunque ben più positivo rispetto a quello che si era stabilito con un cavallo su un set cinematografico, situazione che ha quasi avuto delle conseguenze drammatiche: "Il cavallo con cui ho lavorato in Butcher's Crossing ha provato a uccidermi. Abbiamo girato in Montana e il cavallo si chiamava Rain Man".