Nicolas Cage confessa: "Ecco i film che vorrei fare prima di ritirarmi"

Nicolas Cage non ha intenzione di rimanere per parecchi anni sul grande schermo e ha svelato quali film vorrebbe realizzare prima di abbandonare definitivamente il mondo della recitazione. L'attore premio Oscar è uno dei più prolifici interpreti di Hollywood.

Intervistato da The New Yorker, Cage è tornato di recente sull'argomento, cercando di far luce sulle scelte che vorrebbe compiere in futuro per una degna conclusione di una carriera così lunga e ricca di film che hanno contribuito a renderlo famoso nel mondo.

Le prossime scelte

"Voglio vedere persone che affrontano le loro difficoltà, le loro vittorie, e relazionarmici o trovare qualcosa che mi faccia sentire meno solo, in qualche modo" ha spiegato Cage "Non sono interessato ad un film di fantascienza da 100 milioni di dollari. Amo la fantascienza ma non vado necessariamente al cinema per lo spettacolo".

Nicolas Cage in una scena di Lord of War

Sebbene sia aperto a recitare in film più realistici, Nicolas Cage ha sottolineato di non voler apparire in nessun blockbuster e di essere impegnato a considerare alcune offerte cinematografiche proprio in questo periodo:"Ciò non significa che non farei più film d'avventura o che farei qualcosa di commerciale. Ci sto pensando proprio ora mentre ne parliamo".

I film del cuore di Nicolas Cage sono sostanzialmente due:"Quelli che mi hanno fatto desiderare di diventare un attore cinematografico sono film come quelli di Elia Kazan o Toro scatenato. Film che parlano di persone che affrontano le problematiche della vita". Nicolas Cage apparirà nell'horror Longlegs al fianco di Maika Monroe, e ha confessato che potrebbero essergli rimasti tre o quattro ruoli da protagonista prima di lasciare Hollywood per sempre.

Quello in Longlegs lo considera un ruolo di supporto e non avrebbe voluto essere più protagonista:"Avrebbe preso una china pericolosa. Penso che avrebbe potuto degenerare in qualcosa di troppo ridicolo" ha concluso l'attore in merito al film diretto da Oz Perkins.