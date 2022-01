Nicolas Cage sul dramma di Alec Baldwin: "Gli attori devono saper usare le armi"

Nel corso di The Hollywood Reporter's Actors Roundtable, Nicolas Cage è intervenuto sull'incidente drammatico che ha coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust e ha fornito la sua opinione in merito.

In merito alla presenza di vere armi sui set cinematografici, Nicolas Cage ha espresso la convinzione secondo cui gli attori dovrebbero sapere utilizzare armi da fuoco sui set. A proposito del drammatico incidente che ha coinvolto Alec Baldwin sul set di Rust, il protagonista de Il mistero dei templari ha dichiarato: "Non voglio dare la colpa a nessuno, ma una star del cinema deve saper andare a cavallo. Una star del cinema non è un semplice attore. Deve saper combattere, fare delle scene di lotta, deve saper guidare una moto, deve sapere usare un cambio manuale e guidare auto sportive. E, ovviamente, deve sapere come usare una pistola. È così".

Nic Cage ha proseguito: "Devi prenderti del tempo per imparare la procedura. La star del cinema deve essere un vero professionista! Ora, lo stuntman e la star del cinema sono due lavori che coesistono. Ogni stuntman deve essere una star del cinema e ogni star del cinema deve essere uno stuntman. Fa solo parte del profilo... E questo è tutto quello che dirò a riguardo".

Peter Dinklage e Andrew Garfield hanno partecipato alla conversazione e hanno aggiunto che deve avvenire un cambiamento e che non serve smettere di usare pistole vere sul set. Dinklage ha dichiarato: "Non dovrebbe mai più accadere una sparatoria sul set. Quindi, è nostra responsabilità fare qualsiasi cosa per evitare eventi del genere". Garfield, invece, ha aggiunto: "Sì, accadimenti del genere dovrebbero essere evitati!".

L'ex attore di Game of Thrones si è poi nuovamente intromesso, aggiungendo: "Ci sono troppe pistole nei film? Tutti abbiamo tenuto delle pistole nei film, probabilmente, e ci penso sempre essendo io stesso contrario alle armi, ma il personaggio non lo è. È una cosa molto complicata. Ma quanto accaduto ha reso molto chiara la necessità di un cambiamento immediato".

La direttrice della fotografia Halyna Hutchins è morta lo scorso ottobre sul set del film western con Alec Baldwin, Rust, a causa di un incidente con una pistola di scena. Anche il regista del film, Joel Souza, è rimasto ferito. Baldwin aveva la pistola in mano in quel momento e un'indagine è in corso per capire cosa sia successo esattamente. Baldwin ha dichiarato pubblicamente di non aver premuto il grilletto della pistola di scena.

Secondo Baldwin, l'assistente alla regia, Dave Halls, gli avrebbe detto che la pistola era scarica. Durante la sua intervista con George Stephanopoulos di ABC News, l'attore ha dichiarato di aver vissuto profondi sensi di colpa a causa dell'incidente e di non aver dormito per settimane. L'interprete ha affermato: "Qualcuno è responsabile di quello che è successo, ma so che non sono io. Avrei potuto uccidermi se avessi pensato di essere responsabile, e non lo dico con leggerezza".