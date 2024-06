Nicola Coughlan, star di Bridgerton, debutta come cantante per beneficenza

L'interprete di Penelope in Bridgerton, Nicola Coughlan, ha condiviso online una canzone per raccogliere fondi a favore di Not a Phase e The Trevor Project.

Nicola Coughlan, interprete di Penelope nella serie Bridgerton, ha condiviso online una canzone ispirata a The Real Housewives per beneficenza.

Il brano, intitolato Shoes... More Shoes, è infatti stato ideato per raccogliere fondi a favore di Not a Phase e The Trevor Project.

Il debutto come cantante di Nicola Coughlan

L'attrice ha collaborato con il produttore musicale Ellis Miah per realizzare la canzone, dimostrando il suo sostegno alle organizzazioni che sostengono la comunità LGBTQ+.

Nicola Coughlan ha scritto: "Come Lennon & McCartney, Dylan e gli altri grandiosi compositori, anche io ho scritto la mia prima canzone improvvisando alcune note vocali per Ellis Miah nei 30 minuti prima di prepararmi per andare da Mighty Hoopla. Grazie a tutte le Icone Queer e alle Real Housewives che sono state fonte di ispirazione, vivo per voi".

La canzone è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Coughlan era diventata virale quando aveva detto in un'intervista che il suo sogno era fare come le famose Casalinghe quando realizzano "canzoni pop ideate esclusivamente per gli uomini gay. Quello è il mio lavoro ideale. Non cantano nemmeno. Elencano solo cose. Dicono: 'Scarpe, e yacht privati. Caviale, e altre scarpe'".

Bridgerton 3: per Nicola Coughlan e Luke Newton il gossip è vita

Nicola faceva riferimento a un brano di Luann de Lesseps, intitolato Chic C'est La vie, in cui viene fatto un elenco che comprende gioielli, jet, champagne, diamanti e altri oggetti ed esperienze esclusive.