Nick Frost e le polemiche legate a J.K. Rowling: "Ha il diritto di avere la sua opinione"

Nick Frost interpreterà il ruolo di Hagrid nella serie tratta dalla saga di Harry Potter e, in una nuova intervista, ha affrontato le polemiche legate alle opinioni di J.K. Rowling riguardanti le persone transgender.

L'attore, intervistato da The Observer, ha dovuto bloccare i commenti sui social dopo aver condiviso l'annuncio del suo coinvolgimento nello show.

Il punto di vista di Hagrid

Parlando delle opinioni della scrittrice J.K. Rowling, Nick Frost ha voluto chiarire: "Ha il diritto di avere la sua opinione e io ho il diritto di avere la mia, non si allineano in nessun modo o forma".

Una foto di Nick Frost

L'attore ha inoltre condiviso la sua opinione riguardante il rischio che le polemiche abbiano un impatto negativo sulla serie targata HBO: "Non dovremmo semplicemente sperare che se ne vadano, perché lo rende più semplice. Forse dovremmo educarci".

Le opinioni delle star della saga

In precedenza Paaapa Essiedu, che ha il ruolo di Piton nello show, aveva firmato una petizione con altri 400 attori per chiedere ai responsabili dell'industria dell'intrattenimento britannico di proteggere la comunità trans. Rowling, rispondendo a una domanda dei suoi follower, aveva quindi voluto precisare che non avrebbe mai licenziato un attore perché pensa in modo diverso da lei.

L'opinione della scrittrice è molto simile a quella condivisa da Tom Felton sul red carpet dei Tony Awards, ha spiegato: No, non posso dire che mi influenzino. Non sono molto in sintonia con queste cose. L'unica cosa che continuo a ripetermi è che sono stato fortunato: ho viaggiato per il mondo e non ho mai visto nulla unire così tante persone come Harry Potter. E questo è merito suo, quindi le sarò sempre grato".