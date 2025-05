Harry Potter: HBO assicura che le opinioni personali di J.K. Rowling non influenzeranno la serie

Casey Bloys, responsabile di HBO, è tornato a parlare della serie di Harry Potter in fase di sviluppo ribadendo che le opinioni personali e politiche di J.K. Rowling non avranno alcun impatto.

Casey Bloys, a capo di HBO, è tornato a parlare della serie tratta dai romanzi di Harry Potter sostenendo che le opinioni di J.K. Rowling sulle persone transgender non avranno alcun ruolo nel progetto.

La scrittrice è coinvolta in modo attivo nello sviluppo dello show, prodotto da Warner Bros.

La collaborazione con la scrittrice

Bloys, intervenendo al podast The Town with Matthew Belloni, ha ora ricordato: "La decisione di lavorare con J.K. Rowling non è qualcosa di nuovo per noi. Stiamo collaborando da 25 anni. Abbiamo già uno show su HBO intitolato C.B. Strike che facciamo insieme a BBC".

Il responsabile di HBO ha quindi sottolineato: "Trovo piuttosto chiaro che quelle siano le sue opinioni personali e politiche. Ha il diritto di averle. Harry Potter non è segretamente infuso con qualcosa. Se si vuole avere un dibattito con lei si può andare su Twitter".

J.K. Rowling è stata coinvolta nello sviluppo della serie e ne sarà una delle produttrici esecutive. Bloys ha quindi voluto precisare che la controversia legata alle sue dichiarazioni sulle persone transgender è molto complicata e con tante sfumature, prima di voler ricordare: "La nostra priorità è quello che verrà mostrato sullo schermo. Ovviamente, la storia di Harry Potter è incredibilmente affermativa e positiva e sull'amore e sull'accettarsi. Quella è la nostra priorità: quello che c'è sullo schermo".

I primi protagonisti dello show

Nel cast dello show, attualmente, ci sono John Lithgow nel ruolo di Silente, Janet McTeer che è Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nella parte di Severus Piton, e Nick Frost che sarà Hagrid.

Tra gli interpreti anche Luke Thallon nei panni di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse che sarà Argus Filch.

Francesca Gardiner sarà sceneggiatrice e showrunner, oltre a produrre la serie insieme a Mark Mylod che firmerà la regia di alcuni episodi.