Nicholas Hoult ha un dilemma morale nel trailer di Giurato numero 2, nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood, a 94 anni, ha firmato il suo nuovo film Giurato numero 2, di cui è stato condiviso il trailer che introduce il protagonista e i primi dettagli della trama.

Nel video condiviso online da Warner Bros si mostra infatti un giovane che ricorda come un anno prima, mentre era in macchina, ha avuto un incidente, convincendosi di aver investito un cervo. Il coinvolgimento in una giuria, tuttavia, farà emergere dubbi e paure.

I dettagli del film

I fan italiani del regista dovranno attendere il 14 novembre prima di vedere nelle sale Giurato numero 2 che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere l'ultimo film diretto dall'icona del cinema Clint Eastwood. Per ora, tuttavia, il filmmaker non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e online c'è chi ha sostenuto che, in realtà, abbia già cercato un nuovo script di cui occuparsi nei prossimi mesi.

Ecco il trailer italiano di Giurato numero 2:

Nicholas Hoult, come mostra anche il trailer, interpreta sul grande schermo Justin Kemp che, mentre è coinvolto come giurato in un processo per un caso di omicidio, si ritrova alle prese con un serio dilemma morale che potrebbe modificare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare, o liberare, il ragazzo sbagliato. Il protagonista si chiede infatti se l'uomo accusato della morte della sua fidanzata sia veramente colpevole o se la morte della giovane sia stata causata proprio da lui, che era alla guida durante la notte in cui è avvenuto il decesso, e si era convinto di aver investito un animale, sotto la pioggia battente che aveva diminuito notevolmente la visibilità, e a causa della sua distrazione, avendo guardato qualche secondo di troppo il suo cellulare.

Tra i protagonisti del film ci sono anche Leslie Bibb, Toni Collette, Gabriel Basso, Zoey Deutch e Kiefer Sutherland.