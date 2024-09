Nicholas Hoult: la star di Nosferatu svela la sua più grande paura

Qual è la più grande paura di un attore? A questa domanda ha risposto Nicholas Hoult, tra i protagonisti nel 2024 di film come The Order e Nosferatu, il nuovo lavoro per il grande schermo di Robert Eggers. La star, che vedremo anche in Superman, ha svelato il suo timore più profondo.

Impegnato al cinema sin da quando era bambino, Nicholas Hoult è uno degli attori più apprezzati di Hollywood e negli ultimi anni ha consolidato il proprio percorso partecipando a progetti molto attesi, in particolare proprio il remake di Eggers in uscita a fine anno.

Timori in scena

La paura più profonda di Nicholas Hoult, così come quella di molti suoi colleghi, è quella di dimenticarsi le battute. La star ha ammesso di avere gli incubi riguardo all'idea di presentarsi al lavoro e ricevere scene riscritte da recitare immediatamente senza preavviso.

Primo piano di Nicholas Hoult in X-Men: First Class

Intervistato da Esquire, Nicholas Hoult ha spiegato:"La paura di cui ho più incubi è presentarmi al lavoro e ricevere delle pagine del copione che non ho mai visto prima. E poi mi dicono 'Perfetto, stiamo facendo questo monologo'. È un incubo ricorrente per me".

L'attore è consapevole che possa trattarsi di un timore che sedimenta da tempo:"Immagino sia una paura radicata, non conoscere le battute, presentarmi al lavoro e trovarmi persone che si aspettano che faccia due o tre pagine di frasi che non conosco".

Nel corso dell'intervista, Nicholas Hoult ha parlato anche dell'emozione che prova nel passare del tempo con i propri figli:"Quando ho visto il mio figlio maggiore fare il suo primo canestro a basket ero seduto a bordo campo e i miei occhi hanno iniziato subito a lacrimare. Mi sono detto di tener duro. Quei momenti sono quelli di cui sono più orgoglioso".

Molto discreto riguardo la propria vita privata, insieme alla compagna Bryana Holly, Nicholas Hoult ha avuto due figli, Joaquin, di cinque anni, e un secondogenito del quale non si conosce il nome, di due anni.