Nicholas Hoult, Melissa Barrera e Lana Condor sono i protagonisti del nuovo horror The One

Nicholas Hoult, Melissa Barrera e Lana Condor: sono loro i protagonisti annunciati di The One, un horror erotico prodotto da Riley Keough e scritto e diretto da Kevin Armento e Jaki Bradley.

A segnalarlo è l'Hollywood Reporter, che comunica come la star di Scream Melissa Barrera si unirà all'attore di The Great Nicholas Hoult (anche produttore della pellicola) e la protagonista del franchise di To All The Boys Lana Condor in quello che viene descritto come un "incubo erotico".

The One è infatti un horror thriller in cui "Taylor (Barrera) compie un ultimo sforzo nella ricerca del vero amore partecipando a un reality show sugli appuntamenti. Quando resta, assieme ad altre due donne, tra le ultime partecipanti a contendersi il cuore di Mason (Hoult) Taylor inizia a vedere svanire ogni artificio, e il gioco inizia a farsi sempre più reale... In maniera terrificante. Tra gli opulenti appuntamenti da fiaba, le pittoresche spiagge e i litri di champagne, la rincorsa dell'amore si trasforma in ossessione, e la rivalità in tradimento, mentre la realtà diventa sempre più sfocata_".

The One, recita la descrizione ufficiale, è "un horror da incubo sulla guerra psicologica e romantica dell'intrattenimento popolare, e si pone la domanda 'Siamo, noi spettatori, complici di tutto ciò?'_".