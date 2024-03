Superman: Nicholas Hoult parla della sua preparazione fisica per il ruolo di Lex Luthor

Nicholas Hoult, che avrà la parte del malvagio Lex Luthor, ha spiegato come si è preparato per le riprese del film Superman.

Nicholas Hoult è stato scelto da James Gunn per interpretare il villain Lex Luthor e l'attore, durante un episodio del podcast Inside of You, ha parlato di come si è preparato per il ruolo.

Le riprese dell'atteso film sono iniziate da pochi giorni, in vista dell'arrivo nelle sale nel 2025.

La motivazione giusta

Superman: Legacy, una foto del cast

Parlando con il collega Michael Rosenbaum, Nicholas Hoult ha parlato di Superman spiegando: "Mi sto allenando. Sai cosa? C'è quel pezzo in All-Star Superman in cui parla del fatto che i suoi muscoli sono veri e grazie al duro lavoro, e tutto il resto. Ho preso ispirazione da quel passaggio per alimentare un po' il fuoco e impegnarmi".

Il progetto scritto e diretto da James Gunn riporterà sul grande schermo le avventure di Clark Kent, iconico ruolo affidato a David Corenswat. Rachel Brosnahan ha invece ottenuto la parte di Lois Lane e Wendell Pierce sarà Perry White, il direttore del Daily Planet.

Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

Tra gli interpreti del film, in arrivo nelle sale l'11 luglio 2025, ci sono anche Skyler Gisondo che sarà Jimmy Olsen, Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher, Edi Gathegi che sarà Mister Terrific, Terence Rosemore con la parte di Otis, Anthony Carrigan che interpreta Metamorpho, Isabela Merced che avrà il ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion che sarà Guy Gardner, e Maria Gabriela de Faria con il ruolo di The Engineer.