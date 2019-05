Nicholas Brendon, l'ex star di Buffy, rischia 4 anni di carcere

Nicholas Brendon, l'ex interprete di Xander nella serie Buffy, potrebbe essere condannato a quattro anni da trascorrere in carcere dopo essere stato accusato di violenza domestica, come annunciato dal procuratore distrettuale della contea di Riverside.

L'attore era già stato arrestato nel 2017 dopo aver aggredito la fidanzata in un hotel di Palm Springs.

L'attore Nicholas Brendon avrebbe picchiato la sua compagna, come riportano le notizie delle ultime ore, ed è stato rilasciato dopo una causione di 50.000 dollari. Per ora non è stato annunciato quando l'attore dovrà presentarsi davanti alle autorità per capire la propria situazione da un punto di vista legale.

Brendon ha già avuto in passato molti problemi legali ed è stato accusato anche di vandalismo, furto e atti vandalici.

La star di Buffy nei guai: Nicholas Brendon colpevole di aggressione