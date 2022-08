Nichelle Nichols: i protagonisti di Star Trek, da George Takei a JJ Abrams, ricordano l'interprete di Uhura

Nichelle Nichols è morta all'età di 89 anni nella serata di sabato 30 luglio e molti dei protagonisti di Star Trek, come George Takei e il regista J.J. Abrams, hanno voluto ricordare l'indimenticabile interprete di Uhura.

Ad annunciare la triste notizia è stato il figlio dell'attrice, Kyle Johnson, con un post sulla pagina Facebook della madre.

Nel comunicato si dichiara: "La scorsa notte mia madre, Nichelle Nichols, è morta per cause naturali. La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie che ora vengono viste per la prima volta, resterà perché noi e le future generazioni possiamo apprezzarla, imparare e ispirarci. La sua è stata una vita ben vissuta ed è stata un tale modello per tutti noi".

George Takei, interprete di Hikaru Sulu accanto a Nichelle, ha dichiarato online: "Dovrei avere di più da dire su Nichelle Nichols, che ha anticipato i tempi e non ha paragoni e ha condiviso con noi il ponte come tenente Uhura sull'USS Enterprise. Ma oggi il mio cuore è pesante, i miei occhi brillano come le stelle in cui ora riposi, mia cara amica".

Celia Rose Gooding ha "ereditato" il ruolo di Uhura nella serie Star Trek: Strange New Worlds e ha voluto ricordare Nichelle con una foto e definendola una leggenda.

Kate Mulgrew, tra i protagonisti di Star Trek: Voyager, ha sottolineato: "È stata una pioniera che ha percorso un percorso molto impegnativo con grinta, grazia e uno splendido fuoco che probabilmente non vedremo più".

J.J. Abrams ha scritto online: "Una donna notevole in un ruolo notevole. Nichelle, ci mancherai profondamente. Mandando così tanto amore e rispetto".

Marina Sirtis, interprete di Deanna Troi in Star Trek: The Next Generation, ha sottolineato: "Hai guidato la strada e aperto la porta per noi che ti abbiamo seguita. Te ne saremo per sempre grate. Il mio cuore è spezzato".

Lynda Carter, interprete di Wonder Woman, ha scritto online: "Molti attori diventano stelle, ma poche stelle possono smuovere una nazione. Nichelle Nichols ci ha mostrato lo straordinario potere delle donne nere e ha gettato le basi per un futuro migliore per tutte le donne nei mezzi di comunicazione. Grazie, Nichelle. Ci mancherai".

Ecco altri ricordi dell'attrice: