Nichelle Nichols è morta a 89 anni, era Uhura nella saga di Star Trek

L'attrice Nichelle Nichols è morta all'età di 89 anni dopo una lunga carriera, era famosa per il ruolo di Uhura in Star Trek.

Nichelle Nichols è morta all'età di 89 anni, dopo una lunga carriera segnata dalla popolarità internazionale ottenuta grazie al ruolo di Uhura nella serie di Star Trek.

Gilbert Bell, suo manager e partner negli affari da oltre 15 anni, ha confermato la triste notizia.

L'attrice Nichelle Nichols aveva scritto anche un'importante pagina della storia televisiva scambiandosi uno dei primi baci interraziali di sempre sul piccolo schermo, durante una scena di Star Trek che l'ha vista protagonista accanto a William Shatner, interprete del Capitano Kirk.

Nichols aveva ripreso il ruolo di Uhura anche in occasione della serie animata e dei primi sei film della saga.

Nichelle aveva pensato di lasciare la serie dopo la prima stagione, ma Martin Luther King, grande fan di Star Trek, l'aveva convinta a restare spiegandole l'importanza di avere un'attrice afroamericane nel cast di uno degli show più seguiti e amati.

Nichols era nata a Robbins, Illinois, il 28 dicembre 1932 e aveva iniziato la sua carriera a 16 anni, cantando con Duke Ellington in occasione di un balletto che aveva creato per una delle composizioni dell'artista. Dopo aver studiato a Chicago, New York e Los Angeles, ha iniziato a recitare a teatro.

All'inizio degli anni '60 ha avuto anche una relazione con Gene Roddenberry, terminata dal creatore della serie quando si era reso conto che il suo grande amore era Majel Hudec, che aveva sposato.

Tra i ruoli avuti negli anni '70 e '80 ci sono quelli in E' tempo di uccidere, detective Trek, Antony and Cleopatra e The Supernaturals.

Tra i suoi lavori per il piccolo schermo ci sono quelli per le serie animate Gargoyles, Spider-Man e Futurama.

Durante la sua lunga carriera c'è stato spazio anche per film come Snow Dogs - 8 cani sotto zero, Io, lei e i suoi bambini, Heroes e The Torturer.