New Mutants: svelata la data in cui uscirà il nuovo trailer!

New Mutants, il travagliato film ambientato nel mondo degli X-Men, sta per avere un nuovo trailer e il regista ha svelato la data in cui verrà presentato: il 6 gennaio 2020.

Il progetto, che ha dovuto affrontare numerosi cambiamenti e la cui uscita è stata posticipata numerose volte, verrà distribuito nei cinema americani il 3 aprile. Il regista Josh Boone ha svelato su Instagram: "Il nuovo trailer supervisionato in collaborazione con la co-sceneggiatrice Knate Lee e con Peter Deming che si è occupato della correzione del colore arriva il 6 gennaio. Ma siamo davvero entusiasti di condividerlo con voi! Nei cinema ovunque il 3 aprile!".

Ecco il post in cui si annuncia il trailer di New Mutants:

New Mutants viene descritto come una storia ambientata nell'universo degli X-Men, ma senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro della storia ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.

Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.